ديالى.. اعتقال 10 متهمين بحوزتهم مواد وحبوب مخدرة

2022/12/24 | 14:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

اعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم السبت، اعتقال 10 متهمين بحوزتهم مواد وحبوب مخدرة في ديالى.

وذكر بيان للمديرية تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بعملية نوعية أمنية ومن خلال الحصول على معلومات استخبارية المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية التابعة لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة في مديرية مكافحة مخدرات ديالى القت القبض على 10 متهمين وضبط بحوزتهم على مادة الكريستال المخدرة وحبوب من المؤثرات العقلية و ادوات تعاطي مختلفة الأنواع ".

وتابع، أنه "تم إحالتهم إلى القضاء وفق أحكام المادة القانونية ( 28 و 32 ) مخدرات لينالوا جزاءهم العادل".

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