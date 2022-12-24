اللواء الخالدي يوجه بالاسراع في تنفيذ مذكرات القبض بحق مرتكبي الجرائم

2022/12/24 | 14:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

شدد وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة اللواء عادل عباس الخالدي، اليوم السبت، على ضرورة تنفيذ مذكرات القبض وملاحقة مرتكبي الجرائم .

وذكر بيان مقتضب للداخلية تلقته (بغداد اليوم ) ان " الخالدي شدد على تنفيذ مذكرات القبض وملاحقة مرتكبي الجرائم وتقديمهم للعدالة خلال زيارته لمديرية مكافحة اجرام بغداد".

تحرير : ع .



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