إدارة سد حمرين تكشف حجم وارداته المائية

2022/12/24 | 14:51 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وشهدت العديد من المحافظات، هطول كميات من الأمطار، خ

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