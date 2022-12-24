الموارد المائية بشأن الامطار الهاطلة: خففت الضغط واعطت مرونة لتطبيق الخطط

2022/12/24 | 14:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الموارد المائية، اليوم

السبت، نسبة الامطار الهاطلة على

محافظات الوسط والجنوب، فيما أشارت الى

أن موجة الأمطار أدت إلى تخفيف الضغط

على الاستهلاكات مما أعطى المرونة

للوزارة بتطبيق خططها للإطلا

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