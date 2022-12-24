بالأرقام.. كمية الأمطار المتساقطة على العراق خلال 24 ساعة

2022/12/24 | 14:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الانواء الجوية، اليوم

السبت، عن كمية الأمطار المتساقطة على

العراق خلال 24 ساعة.

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