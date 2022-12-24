2022/12/24 | 15:07 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تحقيق لصحيفة واشنطن بوست أن لجنة مكافحة الفساد الحكومية في العراق استخدمت السجن الانفرادي والتعذيب والعنف الجنسي لانتزاع اعترافات من كبار المسؤولين العراقيين ورجال الأعمال.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحقيق أميركي يفجر معلومات صادمة عن لجنة "أبو رغيف" بالعراق المعنية بمكافحة الفساد) نشر أولاً على موقع (الجزيرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحقيق أميركي يفجر معلومات صادمة عن لجنة "أبو رغيف" بالعراق المعنية بمكافحة الفساد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الجزيرة).