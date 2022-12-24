السوداني يفتتح مؤتمر تيد أكس الثاني عشر في بغداد

2022/12/24 | 15:13 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إفتتح رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم السبت، مؤتمر تدأكس الثاني عشر الذي يعقد في العاصمة بغداد، بحضور ممثلي عدة منظمات دولية وشخصيات علمية عراقية مقتدرة، قدمت أفكاراً ومشاريع فعالة، قادرة على خدمة المجتمعات ونموّها.وألقى السيد السوداني … Readmore

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