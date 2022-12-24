على خلفية الاحتجاجات .. المحكمة العليا الايرانية تعيد محاكمة متهمين يواجهان عقوبة الاعدام

2022/12/24 | 15:13 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمرت المحكمة العليا في إيران بإعادة محاكمة متهمين يواجهان عقوبة الإعدام على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ وفاة الشابة مهسا أميني.وأورد موقع “ميزان أونلاين” التابع للسلطة القضائية الإيرانية، اليوم السبت، أن المحكمة العليا وافقت على الاستئناف المقدم من … Readmore

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