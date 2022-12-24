حاول استهداف قائد بالحشد.. اعتقال انتحاري في ديالى

2022/12/24 | 15:27 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، القبض على انتحاري كان يحاول استهداف أحد قادة الحشد الشعبي، في محافظة ديالى.

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