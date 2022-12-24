مصرع 24 شخصاً واصابة العشرات جراّء العواصف الثلجية في اليابان وأميركا وكندا

2022/12/24 | 15:27 - المصدر: بغداد اليوم

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لقي ما لا يقل عن 24 شخصا مصرعهم وأصيب العشرات، جراّء العواصف الثلجية في اليابان وأميركا وكندا.

وذكرت وسائل اعلام ان " كما تأجلت آلاف الرحلاء الجوية جراء أحوال الطقس السيء في كل من اليابان والولايات المتحدة.

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