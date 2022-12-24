بعد السعودية.. العراق يتبنى وساطة بين مصر وايران والأخيرة ترحب

2022/12/24 | 15:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أبدى وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، ترحيبه بمقترح لرئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، لبدء حوار مع مصر بوساطة عراقية لتحسين العلاقات معها.

وقال عبد اللهيان، في مقابلة مع وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية الإيرانية وتابعته (بغداد اليوم)، إن "رئيس الوزراء العراقي أبدى خلال لقائي معه على هامش مؤتمر بغداد2 في الأردن، الرغبة بضرورة بدء مباحثات إيرانية مصرية على المستويين الأمني والسياسي، بما يؤدي إلى تعزيز العلاقات بين طهران والقاهرة، وأنا رحبت بفكرته".

وأضاف أن "السوداني سيتخذ إجراءات بهذا الشأن خلال الأسابيع المقبلة"، مؤكدا "سنواصل متابعة هذا الموضوع تماشيا مع دور العراق الإقليمي للمساعدة في تعزيز الحوار والتعاون".

يذكر أن العراق لعب دورا محوريا في تقريب وجهات النظر بين ايران والسعودية وتقليص الفجوة بينهما، من خلال عقد قمة بين الرياض وطهران في بغداد وكان من المؤمل عقد القمة الثانية والمباشرة بجولة مفاوضات جديدة، لكن الانسداد السياسي وازمة تشكيل الحكومة أخرت تلك المفاوضات.

تحرير: ر.



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