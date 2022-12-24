بكمين محكم ينتهي باعتقال إنتحاري في ديالى

2022/12/24 | 15:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم السبت، القاء القبض على انتحاري كان ينوي تفجير نفسه في ديالى.

وذكر المكتب الإعلامي للجهاز في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الامن الوطني تمكن من القاء القبض على انتحاري كان ينوي تفجير نفسه في ديالى".

وأضاف أنه "استكمالا لسلسة العمليات النوعية والضربات الموجعة التي يُنفذها جهاز الأمن الوطني العراقي ضد عصابات داعش الإرهابي، واستناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة تمكنت قوة من الجهاز في محافظة ديالى وبكمين محكم من الإطاحة بإنتحاري كان يروم تفجير نفسه واستهداف أحد قادة الحشد الشعبي في ديالى، لكن يقظة رجال الأمن الوطني حالت دون تنفيذ عمليته الإجرامية".

وأضاف أنه "جرى إلقاء القبض عليه وإحالته إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه وفق القانون".

وأكد جهاز الامن الوطني بحسب البيان الى "استمراره في تنفيذِ واجباته الاستخبارية والعملياتية لملاحقة وتفكيك العصابات الإرهابية بكل حرفية وصمت حتى الوصول إلى عراق آمن ومستقر".

تحرير: ر.ع

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