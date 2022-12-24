2022/12/24 | 15:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: عادل الموسوي

للكثير منّا مشاهدات وملاحظات لمواقف

وتصرّفات في رحلاتنا اليومية عبر وسائط

النقل العام (الكوسترات والكيّات)..

بعضها لطيف وآخر طريف وآخر مؤسف وسخيف..

أُحاول أن أستعرض بعضاً منها مع

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