2022/12/24 | 15:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت أوكرانيا أن قواتها المسلحة، قتلت منذ بدء الحرب الروسية للبلاد في 24 فبراير (شباط) الماضي، حوالي 101ألفا و430 جندياً روسياً، من بينهم 480، أمس الجمعة.

وجاء ذلك في بيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي(فيس بوك) وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية “يوكرينفورم” اليوم السبت.

وقال البيان: إنه “بالإضافة إلى ذلك، دمرت القوات الأوكرانية 3006 دبابة روسية و 5994 عربة قتال مدرعة و1988 منظومة مدفعية و 418 منظومة صواريخ متعددة الإطلاق “إم.إل.آر.إس”، و 212 منظومة مضادة للطائرات”.

وأضاف البيان أنه تم أيضاً تدمير 283 طائرة حربية و267 مروحية و 1706 مركبة عمليات تكتيكية و 653 صاروخ كروز و16زورقا /سفينة و4627مركبة وصهريح وقود و178 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه المعلومات من مصدر مستقل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أوكرانيا تكشف خسائر الجيش الروسي منذ بدء الحرب) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أوكرانيا تكشف خسائر الجيش الروسي منذ بدء الحرب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).