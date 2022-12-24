دعوة للسلام والمصالحة.. انطلاق الاحتفالات عيد الميلاد في كنيسة المهد

2022/12/24 | 15:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت، السبت، الاحتفالات بعيد الميلاد حسب التقويم الغربي بوصول موكب الميلاد من بطريركية اللاتين في باب الخليل بالبلدة القديمة بمدينة القدس إلى ساحة كنيسة المهد في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية.

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