2022/12/24 | 15:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان ••••• في الوقت الذي تشير فيه بعض التقارير المحلية والدولية، إلى انتهاكات في مجال حقوق الإنسان مورست من قبل مسؤولين في الحكومة السابقة.نؤكد أن حكومتنا سبق أن شخّصت هذه الانتهاكات ابتداءً، وقد جرى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس الوزراء يعلق على انتهاكات حقوق الانسان في الحكومة السابقة المركز الخبري الوطني.

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