2022/12/24 | 15:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة الصحة توجه بتسهيل إجراءات تنسيب ورجوع ذوي المهن الصحية الساندة من حملة الشهادات العليا والاولية الذين تم توزيعهم خارج محافظات سكنهم بعد مباشرتهم لوجود اكتفاء من عناوينهم على مستوى دوائر الصحة في المحافظات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الصحة تصدر توجيهاً يتعلق بإجراءات تنسيب ورجوع ذوي المهن الصحية المركز الخبري الوطني.

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