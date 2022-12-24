2022/12/24 | 16:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن مانشستر يونايتد على لسان مدربه الهولندي إريك تن غان، السبت، عن تجديد عقود 4 لاعبين حتى 2024، بينهم الدولي الإنجليزي ماركوس راشفورد.وجاء في بيان للنادي الإنجليزي على موقعه الإلكتروني: “أكد إريك تن هاغ، مدرب مانشستر يونايتد، أن النادي جدّد لمدة سنة واحدة عقود أربعة لاعبين”.وكانت عقود راشفورد والظهيرين لوك شو […]

ظهرت المقالة في مقدمتهم راشفورد..



مان يونايتد يمدد عقود 4 لاعبين أولاً على ايرث نيوز.

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