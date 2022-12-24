توقف المحطات الرئيسية عن العمل وتصفير بغداد من المياه

2022/12/24 | 16:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن المتحدث باسم أمانة بغداد، محمد الربيعي، اليوم السبت، توقف المحطات الرئيسية عن العمل، فيما أشار إلى أن تصفير بغداد من المياه "سيحتاج وقتا معينا"، على حد وصفه.

وقال الربيعي في تصريح للوكالة الرسمية، تابعته (بغداد اليوم) إن "المحطات الرئيسية توقفت عن العمل، بسبب اختناقها من قوة الأمطار، ستعود للعمل لتصريف المياه لكن ذلك يحتاج إلى وقت معين"، منوهاً بأن "بعض المناطق صفرت من المياه، أما البعض الآخر فسيتم تصفيرها".

وأضاف أن "الأمانة تستعين بسيارات (الشافطات) لسحب المياه الزائدة لأقرب نقطة للنهر، حيث ستعمل على تفريغ مياه الأمطار في النهر أو في المناطق القريبة من النهر"

ولفت إلى أن "هناك تحد يواجه الأمانة يتمثل في المساكن المتواجدة في المناطق الزراعية واسعة الانتشار في بغداد، والتي يكون دخولها بعد تصفير المناطق الرئيسة"، مشيراً إلى أن "(الشفاطات) دخلت بقوة حالياً في مناطق الزعفرانية والشعب والعبيدي والفضيلية والإسكان والرشيد والدورة".

وأشار إلى أن "هناك بعض المشاكل والتحديثات ومنها ما حصل من سقوط مغذيات الكهرباء والتي تسببت في بطئ ضعف سحب المياه".

تحرير: غ.



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