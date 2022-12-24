2022/12/24 | 16:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ متابعة

أصدر خبراء في مجال الأمن السيبراني تحذيرات لملايين الأشخاص على فيسبوك، بالتزامن مع احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة.

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية إن خبراء الإنترنت يحذرون من أن مستخدمي فيسبوك "بحاجة إلى توخي الحذر خلال موسم الأعياد".

ويقولون إنه "من المهم أكثر من أي وقت مضى التحقق من حسابك على فيسبوك والتأكد من أنه في حالة جيدة"، على اعتبار أن "الهاكرز" يستغلون عادات التسوق المرتفعة خلال هذه الفترة لاختراق الحسابات.

وفي هذا الصدد، ذكر جيمي أهكتار، الرئيس التنفيذي لشركة "سايبر سمارت": "نصيحتنا الأولى للبقاء آمنا أثناء استخدام فيسبوك في عيد الميلاد هذا العام هي التحقق من التطبيقات، التي استخدمت حسابك على فيسبوك من أجل تسجيل الدخول إليها".

وأضاف: "على الرغم من أن العديد من هذه التطبيقات تكون آمنة، لكن الكثير من المستخدمين تعرضوا للاختراق وسرقة بياناتهم من خلال هذه الطريقة

ولهذا الغرض، يشدد أهكتار على ضرورة "تنظيف التطبيقات" باستمرار، وذلك بالتوجه إلى "إعدادات الخصوصية"، ثم مسح "off-Facebook history".

وتابع: "يعد القيام بذلك مرة كل ستة أشهر طريقة بسيطة وفعالة لتحسين أمانك على الإنترنت".

من جهة أخرى، يوصي الخبراء بـ"عدم النقر أبدا على الرسائل التي يُفترض أنها من الأصدقاء أو العائلة، والتي تطلب التبرعات والقروض وغيرها من القضايا المالية".

وفي النهاية، يؤكدون أن أفضل طريقة للحفاظ على حسابك هي تأمينه بكلمة مرور قوية، وعدم استخدامها في المواقع الأخرى.

تحرير: شمس

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