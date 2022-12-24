2022/12/24 | 16:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -ديالى

علق النائب عن ديالى رعد الدهلكي، اليوم السبت، على الاعتقالات "العشوائية" التي شهدتها المحافظة بعد هجوم البوبالي.

وقال الدهلكي في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "عمليات الاعتقال العشوائية التي طالت المواطنين الابرياء والتي بلغ عددهم 15 معتقلا في المناطق المحاذية لقرية البوبالي التي تعرضت خلال الايام الماضية الى استشهاد ثمانية من ابنائها الابرياء يدل على الفشل في ادارة الملف الامني والاستخباري في محافظة ديالى".

وأضاف أن "معالجة القضايا الامنية لايتم عبر الاعتقالات العشوائية والقيام باستعراضات وبرز عضلات وهمية لارضاء ذوي الضحايا وانما عن طريق الجهد الاستخباري والامني والقاء القبض على المجرمين الحقيقيين وعمليات استخبارية استباقية لمنع وقوع الاجرام".

وبين أن "غياب الخطط الامنية والجهد الاستخباري والاعتماد على ردت الافعال غير المدروسة من قبل الجهات الامنية سيولد ردات فعل شعبية كبيرة مما يدفعنا الى مواجهة مشاكل امنية نحن في غنى عنها".

وأكد الدهلكي أن "محافظة ديالى تتعرض الى حملة ممنهجة لاثارة العنف الطائفي والمجتمعي وهذا يتطلب من القائد العام للقوات المسلحة الاشراف بشكل مباشر لتجفيف منابع الارهاب والقوى الخارجة عن القانون من جهة والوقوف على الملف الامني شخصيا لمعرفة مكامن الخلل ووضع الخطط والحلول الناجعة ، لينعم اهل ديالى بالامن والاستقرار".

تحرير: أحمد خضر الدليمي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يتحدث عن اعتقالات "عشوائية" بعد هجوم البوبالي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يتحدث عن اعتقالات "عشوائية" بعد هجوم البوبالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).