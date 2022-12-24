2022/12/24 | 16:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم السبت،

عن إلقاء القبض على انتحاري في ديالى.

وذكر بيان للجهاز تلقته وكالة نون

الخبرية، أنه "استكمالًا لسلسلة

العمليات النوعية والضربات الموجعة

التي يُنفذها جهاز الأمن الو

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