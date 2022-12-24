الحكومة توجه دعوة للمواطنين الذين تعرضوا لممارسات تمسّ حقوق الإنسان

2022/12/24 | 16:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت رئاسة مجلس الوزراء، اليوم

السبت، تسجيل 3000 شكوى تخص انتهاكات حقوق

الإنسان في الحكومة السابقة، فيما دعت

المواطنين إلى التبليغ حال تعرضهم إلى

ممارسة تمس هذه الحقوق.

وقالت الرئاسة في بيان تلقته و

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