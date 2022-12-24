‏السوداني: التقدّم والتغيير الإيجابي يتحققان من خلال التنمية المستدامة

2022/12/24 | 16:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع

السوداني، اليوم السبت، خلال افتتاح

أعمال مؤتمر تدأكس الثاني عشر في

العاصمة بغداد، أن التقدّم والتغيير

الإيجابي يتحققان من خلال التنمية

المستدامة.

وذكر المكتب الإعلامي

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