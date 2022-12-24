2022/12/24 | 16:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت آنا لينيكوفا الفائزة بلقب ملكة جمال روسيا لهذا العام أنها ستشارك في مسابقة “ملكة جمال الكون” بدورتها الـ 71 التي ستقام نهائياتها في يناير القادم بولاية لويزيانا الأمريكية.

وخلال مؤتمر صحفي قالت لينيكوفا: “تجري الاستعدادات حاليا لمسابقة ملكة جمال الكون، نعمل بنشاط منذ نوفمر السابق وفي ديسمبر أيضا للتحضير لهذه المسابقة.. وتشوقني كثيرا المشاركة في هذه المسابقة، واختبار كم أنا مستعدة لذلك، أعتقد أنني جاهزة بنسبة 100% لتمثيل روسيا بهذه المسابقة في دورتها القادمة”.

ومن جانبها قالت المسؤولة عن مسابقات ملكة جمال روسيا، أناستاسيا بيلياك: “إن مسابقة ملكة جمال الكون ستشارك فيها هذه المرة 100 متسابقة من جميع أنحاء العالم، وستمثل روسيا فيها، آنا لينيكوفا، الطالبة في جامعة سانت بطرسبرغ لتكنولوجيا الإدارة والاقتصاد، ومن بين أبرز الأزياء التي ستشارك فيها لينيكوفا في المسابقة سيكون هناك ثوب مصنوع من الأورجانزا الحريرية القرمزية اللون، مرصّع بـ 50 ألف بلورة كريستالية”.

وتعتبر مسابقة “ملكة جمال الكون” التي تأسست عام 1952 من أهم المسابقات العالمية للجمال إلى جانب مسابقة “ملكة جمال العالم” ومسابقة “ملكة جمال الأرض”.

المصدر: نوفوستي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ملكة جمال روسيا مستعدة لتمثيل بلادها في مسابقة “ملكة جمال الكون”) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ملكة جمال روسيا مستعدة لتمثيل بلادها في مسابقة “ملكة جمال الكون”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).