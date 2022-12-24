ألمانيا تطالب الاتحاد الأوروبي بالإشراف المباشر على «تويتر»

2022/12/24 | 16:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد مسؤول ألماني كبير، الخميس، أنه يتعين أن تكون شركة «تويتر» ضمن شركات التكنولوجيا التي تخضع لمراقبة المفوضية الأوروبية المباشرة، مضيفاً أن سلوك الشركة الغريب في ظل إدارة مالكها الجديد إيلون ماسك يشكل تهديداً لحرية التعبير.

وأشار سفين جيجولد، وزير الدولة المسؤول عن سياسة المنافسة في وزارة الاقتصاد الألمانية، إلى تعليق «تويتر» المفاجئ لحسابات صحفيين والقيود المفروضة على الوصول إلى بعض الروابط.

وفي رسالة بعث بها إلى اثنين من مسؤولي المفوضية الأوروبية، دعا جيجولد الاتحاد الأوروبي إلى فتح تحقيق في الأمر.



وقال إن المفوضية يجب أن تعمل على منع ما أسماه «سلوك تويتر المناهض للمنافسة».

وأكدت المفوضية الأوروبية تلقي الرسالة، وقالت إنها سترد في الوقت المناسب، مضيفة أنها تتابع التطورات المتعلقة بتويتر عن كثب.

وكتب جيجولد على «تويتر» مع نشره الرسالة: «الشروط والأحكام العامة التي تتغير كل ساعة تقريباً، والمبررات الغريبة للقيود الواسعة على الروابط وحجب الصحفيين، كل هذا يهدد حرية المنافسة، ويشكل خطراً على حرية التعبير، وتداول المعلومات والصحافة».

وذكر جيجولد، أن المفوضية ستتولى الإشراف على المنصات الكبيرة مثل «فيسبوك» و«جوجل» وفقا للوائح الجديدة التي وضعتها فيما يتعلق بالأسواق الرقمية.



وقال: «لم تُصنف تويتر بعد منصة رقمية مهيمنة نظراً لأن مبيعات الشركة لا تزال منخفضة للغاية.



ومع ذلك، فإن تويتر لها تأثير كبير في تشكيل الرأي العام في أنحاء العالم وكذلك في أوروبا».



وقال ماسك، الثلاثاء، إنه سيتنحى عن منصب الرئيس التنفيذي لتويتر.

(رويترز)

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