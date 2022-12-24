تقارير: مواجهات بين الشرطة الفرنسية ومحتجين إثر مقتل 3 كرد



تقارير: مواجهات بين الشرطة الفرنسية ومحتجين إثر مقتل 3 كرد
2022/12/24 | 16:32 - المصدر: آي كيو نيوز
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