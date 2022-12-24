2022/12/24 | 16:39 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مكتب السوداني: شخّصنا انتهاكات من مسؤولين بالحكومة السابقة وقد جرى تضمينها في المنهاج الوزاري هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/12/24 | 16:39.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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