"سلام عبر الشوكولا".. قصة نجاح عائلة سورية هربت من جحيم الحرب إلى كندا

2022/12/24 | 16:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلط تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز"، السبت، الضوء على قصة نجاح حقيقية لعائلة سورية تمتهن صناعة الحلويات هاجرت لكندا قبل عدة أعوام لتتحول إلى مثال يحتذى به، بل وتم اقتباس قصتها في فيلم أنتج مؤخرا وكتاب أيضا.

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