بحث العديد من الملفات.. اجتماع مشترك يجمع السوداني وطالباني

2022/12/24 | 17:04 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اللقاء شهد البحث في الأوضاع السياسية العامة.

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