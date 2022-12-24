تدفق السيول في وديان صحراء كربلاء (فيديو)

2022/12/24 | 17:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت وديان صحراء محافظة كربلاء، اليوم

السبت، تدفقاً للسيول بعد الامطار

الغزيرة التي سقطت خلال الـ24 ساعة

الماضية.

وقال مصدر مطلع لوكالة نون الخبرية، إن

"صحراء المحافظة شهدت تدفقا للسيول إثر

الامطار ا

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