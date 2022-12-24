ميتا توافق على دفع 725 مليون دولار لتسوية فضيحة تسرب البيانات لكامبريدج أناليتيكا

2022/12/24 | 17:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافقت شركة "ميتا"، الشركة الأم لفيسبوك، على دفع 725 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية طويلة الأمد، اتهمها بالسماح لشركة كامبريدج أناليتيكا، وأطراف ثالثة أخرى، بالوصول إلى معلومات المستخدم الخاصة، وتضليل المستخدمين بشأن ممارسات الخصوصية.

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