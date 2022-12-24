حكم نهائي كأس العالم يخرج عن صمته بعد ضجة

2022/12/24 | 17:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -متابعة

بعد الانتقادات التي طالت التحكيم في مباراة نهائي كأس العالم بين فرنسا والأرجنتين، الأحد الماضي، خرج الحكم البولندي، سيمونمارسينياك، عن صمته ورد على منتقديه.

وتوالت الانتقادات للحكم بسبب الهدف الثالث للأرجنتين، الذي سجل في وقت تجاوز فيه لاعبون من احتياط (بدلاء) المنتخب الأرجنتيني الخطالفاصل ودخلوا أرض الملعب أثناء تسجيل الهدف.

وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية قبل أيام إن الهدف لم يكن صحيحا، وإنه وفقا للوائح كان يجب على حكم المباراة سيمون مارسينياك إلغاءهدف ميسي في الشوط الإضافي، بسبب دخول لاعبي منتخب الأرجنتين البدلاء إلى أرض الملعب، قبل أن تتجاوز الكرة خط المرمى،وبالتالي فإن الحكم كان يجب أن يقوم بإلغاء الهدف، طبقا للوائح.

وأشارت إلى أن مارسينياك رد على تلك الانتقادات قائلا: "ما هو تأثير نهوض البدلاء من أماكنهم ودخولهم إلى الملعب؟ سيؤثر إلغاء الهدفعلى المباراة.



لم يذكر الفرنسيون الصورة التي يمكننا أن نرى فيها وجود سبعة فرنسيين في الملعب، عندما سجل مبابي".

وأضاف: "لم يذكر الفرنسيين هذه الصورة التي تظهر 7 فرنسيين في الملعب أثناء هدف مبابي.



وفرصة مواني الضائعة في نهاية المباراة،حيث تواجد 3 لاعبين بدلاء في منطقة اللعب".

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