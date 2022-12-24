طالباني يبحث مشكلات بغداد والاقليم عند رئيس مجلس القضاء الاعلى

2022/12/24 | 17:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى بافل جلال طالباني رئيس الاتحاد الوطني في بغداد، فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي.

وشدد الجانبان خلال اللقاء على الالتزام بالدستور وتنفيذ قرارات مجلس القضاء الأعلى والمحاكم بما يصب في خدمة تثبيت القانون وحماية حقوق الشعب العراقي، كما تم التأكيد على تسريع خطوات معالجة المشكلات بين الإقليم وبغداد.



ودعا الجانبان إلى أن يكون الدستور أساسا لمعالجة المشكلات.

وأشار بافل جلال طالباني خلال اللقاء إلى دور مجلس القضاء الأعلى قائلا: آملُ أن تؤدي القرارات القانونية والدستورية إلى إنهاء المشكلات والسير نحو العدالة والاستقرار، وسنكون متعاونين وداعمين لتحقيق ذلك.

من جهته أشاد رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي بالقرار الذي اتخذه بافل جلال طالباني مؤخرا لغلق الأماكن التي تنافي العادات والتقاليد وأخلاق مجتمعنا العالية، وقال: إنه قرار جريء وخطوة مهمة لإعادة تنظيم المجتمع وسنكون داعمين لكم.

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