شاهد بالفيديو.. شاهد .. فيضانات في صحراء الأنبار بـ العراق

2022/12/24 | 18:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: yK10nhOww18

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