تعليق جديد من أمانة بغداد بشأن

2022/12/24 | 18:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكدت أمانة العاصمة بغداد، اليوم السبت، عدم وصول التعليمات الخاصة بتميلك العقارات الزراعية.

وقال المتحدث باسم الأمانة محمد الربيعي، لـ(بغداد اليوم): "ننتظر التعليمات والضوابط الخاصة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء بتمليك الأراضي الزراعية للمواطنين، فهي حتى الآن لم تصدر رغم أن القرار بدأ حيز التنفيذ".

وبين الربيعي ان "مجلس الوزراء لم يصدر لغاية اللحظة أي تعليمات وضوابط من أجل المضي بتنفيذ هذا القرار، وننتظر صدور التعليمات والضوابط، خلال الأسبوع المقبل، حتى يعمل المواطنين على ترويج معاملاتهم".

وفي نهاية تشرين الثاني الماضي، أقر مجلس الوزراء التعليمات الخاصة بتحويل جنس الأراضي الزراعية وتمليكها.

تحرير: غ.



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