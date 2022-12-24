السامرائي يهنئ المسيحيين بأعياد الميلاد

2022/12/24 | 18:00 - المصدر: بغداد اليوم

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هنأ رئيس تحالف عزم مثنى السامرائي، اليوم السبت، أبناء الديانة المسيحية في العراق والعالم بمناسبة أعياد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية.

وقال السامرائي في منشور له في الفيس بوك تابعته (بغداد اليوم) "أخلص التهاني والتبريكات لأبناء الديانة المسيحية في العراق والعالم أجمع، بمناسبة حلول أعياد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، سائلين الله عز وجل لهم عيدًا سعيداً مباركاً وعاماً جديداً يحمل السلام والإزدهار لعراقنا ولجميع شعوب العالم".

تحرير: أحمد خضر الدليمي

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