علماء الأوبئة في الصين يتوقعون

2022/12/24 | 18:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"،

نقلا عن علماء الأوبئة، أن ذروة حدوث

كوفيد في الصين قد تأتي في أوائل كانون

الثاني القادم.

وقال بن كاولينج، عالم الأوبئة

والأستاذ الذي يرأس قسم علم الأوبئة

والإحص

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