مصر تستهدف معدل نمو اقتصادي 5.5 بالمئة العام المالي القادم

2022/12/24 | 18:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن الحكومة تستهدف تسجيل معدل نمو بنسبة 5.5 بالمئة من الناتج المحلى الإجمالي، وتحقيق فائض أولي مستدام يصل إلى نحو 2 بالمئة في المتوسط، وذلك في العام المالي 2023 – 2024.

وأضاف الوزير في بيان، السبت، أن الحكومة تعمل على وضع معدلات العجز والدين في "مسار نزولي"، لافتًا إلى أن المالية تستهدف خفض عجز الموازنة ليكون في مستويات 5 بالمئة على المدى المتوسط، مع استهداف تراجع معدل المديونية الحكومية إلى أقل من 80 بالمئة من الناتج المحلى الإجمالي مع نهاية عام 2027.

وقال معيط إن مشروع موازنة العام المالي الجديد يركز على الأولويات التنموية، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، والتعامل مع آثار التحديات الاقتصادية الدولية والمحلية، بما يسهم في الحد من تداعيات الموجة التضخمية العالمية على المواطنين في مصر بقدر الإمكان.

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