الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري يهنئ المسيحيـين بعيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية

2022/12/24 | 18:13 - المصدر: قناة التغيير

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قام الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري: بتقديم أسمى آيات التهاني والتبريكات لأبناء الديانة المسيحية بمناسبة أعياد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، وقال أيضاً : بهذه المناسبة نجدد دعوتنا للحكومة بضرورة ملاحقة عصابات سرقة أملاك المسيحيين وإعادة الحقوق لأهلها، والعمل بشكل جاد لإيقاف الهجرة المسيحية خارج العراق، واتخاذ خطوات أمنية واقتصادية ملموسة لحث المهاجرين على العودة للبلاد.

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