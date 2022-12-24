البنك المركزي: إجراءات لزيادة عرض الدولار

2022/12/24 | 18:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد البنك المركزي العراقي، اليوم السبت، تكليف 3 مصارف حكومية بتأمين الدولار للجمهور، وفيما أوضح آلية السحب، أشار إلى أنه سمح بإجراءات لزيادة عرض العملة الأجنبية.

وقال مستشار البنك المركزي إحسان شمران الياسري للوكالة الرسمية إنه ” تم تكليف مصارف الرافدين والرشيد والصناعي كمصارف حكومية لتأمين العملة الأجنبية للجمهور لأغراض مختلفة كالسياحة والدراسة والطبابة و غيرها”.وأضاف، أنه “تم الاتفاق مع المصارف الثلاثة على منح حاملي بطاقات الماستر والفيزا كارد ممن لديهم حسابات في تلك المصارف إمكانية تعبئتها بالدولار من 1-10000 بسعر 1470 للجمهور، بينما يتم بيع الدولار للمسافرين بـ1465 “.وأضاف، أنه “بإمكان حاملي البطاقات استعمالها خارج العراق للتسوق أو سحب نقود بعملة البلد المسافر اليه”، لافتا إلى أن” الاشخاص الذين لا يمتلكون حسابا مصرفيا وغير حاملين لبطاقة أي مصرف من المصارف الثلاثة، بإمكانهم فتح حساب فيها وإصدار البطاقة ثم بعدها يقوم الزبون بتعبئة المبلغ الذي يرغب بتحويله لغاية 10 آلاف دولار”.وأشار إلى أن” تلك الطرق والإجراءات ستسهم بزيادة عرض الدولار على اعتبار أن البنك سيبيع الدولار بشكل نقدي يوميا للمصارف وشركات الصيرفة”، فضلا عن “تأمين احتياجات المسافرين ليحصلوا على الدولار بشكل بسيط وأرخص من السوق”، موضحة، أن” عملية منح الدولار في البطاقات آمنة”.

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