البهجة تعم مدينة بيت لحم خلال احتفالات عيد الميلاد

2022/12/24 | 18:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصلون وسياح يضيئون الشموع داخل كنيسة المهد في مدينة بيت لحم في الضفة الغربية في 22 كانون الأول/ديسمبر 2022 © اف ب/ارشيف حازم بدر بيت لحم (الاراضي الفلسطينية) (أ ف ب) – عمَّت أجواء الفرح والبهجة ساحة المهد في مدينة بيت لحم حيث نُصبت شجرة الميلاد المزينة وراح الزوار يلتقطون الصور أمامها، معتمرين قبعة […]

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