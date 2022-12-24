رئيس مركز الخليج للدراسات الايرانية في مصر يتحدث ل( الزمان) عن الاحتجاجات وصلتها بالوضع الاقليمي ومستقبل الحكم

2022/12/24 | 18:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دكتور شريف عبد الحميد رئيس مركز الخليج للدراسات الإيرانية في حوار خاص للزمان​​- اندلاع احتجاجات الايرانيين في هذا التوقيت ناتج من يأس شعبي من احتمالية حدوث أي تغيير في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية وليس نتاج مؤامرة خارجية ​- قضية الأحواز تعاني من التهميش في العالم العربي على المستوى الرسمي والشعبي ​- هناك علاقات سرية بين إيران […]

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