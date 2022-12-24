السوداني يؤكد ضرورة وجود قطّاع مصرفي كفوء يحظى بثقة المواطنين

2022/12/24 | 18:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، ضرورة وجود قطّاع مصرفي كفوء يحظى بثقة المواطنين.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ ان” السوداني […]

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