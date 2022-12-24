2022/12/24 | 18:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني شدد رئيسا مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان، و رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، بافل طالباني، اليوم السبت، على تنفيذ قرارات مجلس القضاء الأعلى والمحاكم العراقية.وذكر بيان لمكتب طالباني تلقاه/ المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص زيدان وطالباني يشددان بتنفيذ قرارات مجلس القضاء لحماية حقوق الشعب المركز الخبري الوطني.

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