البنك المركزي يكلف مصارف حكومية بتأمين الدولار للجمهور

2022/12/24 | 18:53 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 24 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: أكد البنك المركزي العراقي، السبت 12/24/2022، تكليف 3 مصارف حكومية بتأمين...

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