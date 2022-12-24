2022/12/24 | 18:53 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 24 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس الاتحاد الوطني الكردستاني...

ظهرت المقالة السوداني وطالباني يناقشان تأمين الحدود وتنفيذ المنهاج الوزاري أولاً على المسلة.

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