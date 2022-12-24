السوداني يشكل لجنة لمراجعة التشريعات المعيقة لعمل المصارف

2022/12/24 | 18:59 - المصدر: بغداد اليوم

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رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يلتقي ممثلي القطّاع المصرفي الخاص في العراق

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استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم السبت، وفداً مثل رؤساء مجالس الإدارة للمصارف الأهلية وممثلين عنها، وعن رابطة المصارف الأهلية الخاصة في العراق.

واستعرض سيادته في مستهلّ اللقاء، أهم محاور العمل الاقتصادي الأساسية التي تعتمدها الحكومة في منهاجها، كما أوضح أبرز التحديات المالية والاجتماعية والأزمات التي يواجهها هدف التنمية المستدامة، وأبرزها مشاكل الفقر والبطالة.

وأعرب السيد رئيس مجلس الوزراء عن قناعته بأهمية الحلول الاقتصادية، والتعويل عليها في تحسين الواقع الخدمي والمعاشي للمواطنين.

وبيّن سيادته الحاجة الى تبنّي مسار جديد للإصلاح الاقتصادي، عبر اعتماد صندوق العراق للتنمية، الذي سيحمل توجّهاً نحو تنفيذ المشاريع من قبل القطاع الخاص، من خلال صناديق تخصّصية تسهم في برامج التنمية.

وأشار السيد السوداني إلى ضرورة وجود قطّاع مصرفي كفوء، يحظى بثقة المواطنين، ومن دونه لا يمكن للحكومة أن تدعم التنمية والقطاع الخاص.

من جانبهم، عرض مديرو المصارف وممثلوها رؤيتهم ومشاكلهم ومقترحاتهم، التي تصب في مسار دعم التنمية، وقد وجّه السيد رئيس مجلس الوزراء بالعمل على تسهيلها، وتشكيل فريق مشترك من هيئة المستشارين في رئاسة مجلس الوزراء والمصارف الأهلية،

يتولّى مراجعة التشريعات التي تعيق عمل المصارف، واقتراح مشروعات استثمارية، ووضع آليات لدعم المصارف الأهلية وتفعيل دورها، فضلاً عن استقبال الدراسات والمقترحات وتقديم الحلول الممكنة.

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المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء

24- كانون الأول-2022

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