البنك المركزي يكشف آليات توفير الدولار للمواطنين

2022/12/24 | 18:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -بغداد

أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم السبت، تكليف 3 مصارف حكومية بتأمين الدولار للمواطنين، موضحا آلية السحب.

وقال مستشار البنك المركزي إحسان شمران الياسري في تصريح للوكالة الرسمية تابعته (بغداد اليوم) إنه "تم تكليف مصارف الرافدين والرشيد والصناعي كمصارف حكومية لتأمين العملة الأجنبية للجمهور لأغراض مختلفة كالسياحة والدراسة والطبابة و غيرها".

وأضاف، أنه "تم الاتفاق مع المصارف الثلاثة على منح حاملي بطاقات الماستر والفيزا كارد ممن لديهم حسابات في تلك المصارف إمكانية تعبئتها بالدولار من 1-10000 بسعر 1470 للجمهور، بينما يتم بيع الدولار للمسافرين بـ1465 ".

وأوضح، أنه "بإمكان حاملي البطاقات استعمالها خارج العراق للتسوق أو سحب نقود بعملة البلد المسافر اليه"، لافتا إلى أن" الاشخاص الذين لا يمتلكون حسابا مصرفيا وغير حاملين لبطاقة أي مصرف من المصارف الثلاثة، بإمكانهم فتح حساب فيها وإصدار البطاقة ثم بعدها يقوم الزبون بتعبئة المبلغ الذي يرغب بتحويله لغاية 10 آلاف دولار".

وأشار إلى ان "تلك الطرق والإجراءات ستسهم بزيادة عرض الدولار على اعتبار أن البنك سيبيع الدولار بشكل نقدي يوميا للمصارف وشركات الصيرفة، فضلا عن تأمين احتياجات المسافرين ليحصلوا على الدولار بشكل بسيط وأرخص من السوق"، موضحا، أن "عملية منح الدولار في البطاقات آمنة".

تحرير: أحمد خضر الدليمي

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