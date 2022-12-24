المرجع السيستاني يحدد غرة جمادي الآخرة

2022/12/24 | 18:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -النجف

أعلنَ مكتب المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني في النجف الاشرف، بان يوم غد الاحد هو الاول من شهر جمادى الآخرة.

وذكر مكتب السيد السيستاني، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن :"يوم غدٍ الأحد الموافق (٢٥ /١٢ / ٢٠٢٢ م) هو الأول من شهر جمادى الآخرة لعام ١٤٤٤ للهجرة".

تحرير: شمس

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